Motociclista es arrollado y muerto en Las Mercedes

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Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil cuando circulaba por la avenida Seminario, en la colonia Las Mercedes, luego del impacto el carro se estrelló también contra una barda de block y dos ocupantes resultaron lesionados.

El hecho se registró cerca de las 02:30 de de este domingo, en donde se vieron involucrados un automóvil Ford Mustang de color rojo y una motocicleta con el trágico saldo ya mencionado.

De acuerdo al caso, fue en la avenida Seminario y el canalón del río Españita, en la colonia Las Mercedes, en donde el carro embistió el motociclista al que proyectó contra un poste causándole fuertes lesiones que provocaron la muerte de manera casi inmediata.

Luego del impacto, el auto continuó con su trayectoria errática y chocó de frente contra la barda de block del Seminario Mayor, a la cual derribó en esa parte y casi acaba dentro del inmueble.

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Paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, se desplazaron al lugar para prestar ayuda a los afectados pero por desgracia el conductor de la moto ya había perdido la vida puesto que fue proyectado contra un poste de concreto y se pegó en la cabeza.

No obstante, atendieron a dos ocupantes del carro, quienes presentaban lesiones de consideración y tuvieron que ser trasladados a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Los brigadistas de PCM de Pozos realizaron una inspección en la barda, la cual sufrió fuertes daños y fue acordonada como medida preventiva hasta que sea reparada.

Asimismo, policías municipales arribaron a tomar conocimiento del accidente y tanto el carro como la moto fueron enviados a una pensión para que se realicen las diligencias legales, en tanto que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado para su envio al Semele, en donde sería entregado a los familiares.

El conductor del auto, que también resultó lesionado, quedó bajo custodia en el hospital para ser presentado ante el Ministerio Público en donde se le definirá su situación legal por el presunto delito de homicidio por culpa.