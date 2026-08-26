Jornada accidentada deja solamente daños

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Durante este martes, tres accidentes viales en distintos puntos de la ciudad dejaron como saldo únicamente daños materiales.

El primer hecho se trató de un choque y volcadura, registrado alrededor de las 10:00 de la mañana, en el Circuito Potosí.

Sobre la vialidad, con dirección a la calle Ricardo Gallardo Cardona, transitaba una camioneta Nissan recolectora de basura y al llegar a la calle Galeana realizó una maniobra para incorporarse en ella. En ese momento, un vehículo sedan de la misma marca la impactó por detrás, provocando que la camioneta terminara volcada sobre sobre su costado izquierdo.

A pesar de que fue la camioneta la que quedó volteada, el sedan fue el que se llevó la peor parte, destrozando casi por completo su cara frontal. Por su parte, los conductores salieron ilesos de sus respectivas unidades.

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Tras el percance, al lugar arribaron elementos de tránsito de la Guardia Civil de Soledad para tomar conocimiento del hecho, quienes además realizaron las maniobras para retirar los dos autos, mientras se llegaba a un acuerdo para reparar los daños materiales.

Por otro lado, alrededor de las cinco de la tarde, también en el Circuito Potosí, a un camión de materiales se la salieron un par de neumáticos, ocasionando destrozos a vehículos que transitaban junto a él.

Fue pasando el puente vías Tampico, con dirección a la carretera a Zacatecas, en donde al camión de doble eje Volvo de color blanco se le desprendieron un par de llantas de su costado izquierdo, cayendo, primero, encima de un vehículo Nissan Versa que circulaba en sentido contrario, al otro lado de los carriles. Asimismo, otro auto que circulaba por el lugar terminó dañado; sin embargo, este último siguió su camino.

Dos jóvenes, a bordo del Nissan Versa, resultaron con golpes tras el accidente. No obstante, luego de ser valorados por paramédicos, no fueron trasladados a un hospital, pues no lo ameritaba la situación. En el lugar de los hechos tomó conocimiento la municipal de Soledad, que se encargará de deslindar responsabilidades.

Finalmente, una hora más tarde, en la avenida Hernán Cortes, el cruce de la calle Lutita, de la colonia Las Piedras, un auto compacto fue impactado por una camioneta. El automóvil Chevrolet Spark circulaba sobre la calle referida y al intentar cruzar la avenida fue chocado en la puerta del piloto, por una camioneta Nissan de color blanco que iba a exceso de velocidad.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron a ambos automovilistas, sin necesidad de trasladarlos a un nosocomio para su atención. Asimismo, peritos de la policía capitalina fueron quienes tomaron conocimiento del suceso y comenzaron las respectivas diligencias, con la finalidad de deslindar responsabilidades.