Tres jóvenes infractores son detenidos en Soledad
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La Guardia Civil de Soledad informa que dos hombres y un adolescente de 16 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad investigadora, por su probable participación en los delitos de conducción temeraria, allanamiento y portación de arma prohibida.
La primer intervención se realizó en la calle Magdaleno Cedillo, en la colonia Las Flores, donde fue detenido un menor de 16 años de edad, al ser detectado conduciendo un sedán marca Honda Civic, color negro, a exceso de velocidad. En su certificación médica, se confirmó que el joven presentaba estado de etílico.
Al tratarse de un menor, los tuvieron que localizar e informar a un tutor legal la retención y puesta disposición del joven, por el delito de conducción temeraria ante la autoridad investigadora.
Posteriormente, durante labores preventivas en la colonia La Sierra, agentes municipales atendieron un auxilio ciudadano por presunto allanamiento, donde el propietario permitió el ingreso de los agentes para asegurar a Iñaky "N", de 21 años, quien intentó ocultarse en la cochera particular.
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Finalmente, durante patrullajes en la calle Arco de la Libertad en la colonia Providencia, fue detenido Gael "N", de 18 años de edad, ya que habría sido detectado consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, y al abordarlo para informarle que cometía una falta administrativa, sacó un cuchillo de sus pertenencias. Por lo anterior, el joven quedo asegurado por el delito de portación de arma prohibida.
Todas estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora, quien definirá su situación legal.
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