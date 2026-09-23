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Ultiman de un tiro a trabajador del Ayto. de Aquismón

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Ultiman de un tiro a trabajador del Ayto. de Aquismón
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      HUEHUETLÁN.- Un trabajador del Ayuntamiento de Aquismón fue ultimado de un disparo cuando se encontraba en una vivienda de la localidad El Limoncito, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

      El fallecido fue identificado como Santos Barrón Hernández, quien se desempeñaba en el área de Transparencia e Informática del H. Ayuntamiento de Aquismón.

      Fuentes oficiales informaron que Santos se encontraba en una vivienda donde también funciona un negocio, cuando llegó un hombre que preguntó por él. Al salir para atenderlo, el individuo presuntamente le disparó con un arma de fuego y posteriormente huyó con rumbo a Xolol.

      Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena, recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con el responsable.

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      Por su parte, el Gobierno Municipal de Aquismón difundió una esquela en la que expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento de quien describió como "nuestro compañero y amigo".

      "Su compañerismo y el recuerdo de los momentos compartidos permanecerán siempre entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y trabajar a su lado", expresó el Ayuntamiento.

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