Un muerto y un lesionado deja aparatoso accidente en El Saucito

Un motociclista murió y otro resultó gravemente lesionado tras un choque registrado después de la medianoche en la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al templo del Saucito.

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista de aplicación impactó contra otra motocicleta que circulaba en sentido contrario. El conductor que iba a contraflujo sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a recibir atención médica, mientras que el repartidor perdió la vida en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

