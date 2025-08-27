logo pulso
Un total de 44 personas, arrestadas en un día

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
Dentro de la estrategia preventiva, integrada para el fortalecimiento de la paz pública, se detuvo a 44 personas, quienes posiblemente estén involucradas en diversos hechos constitutivos de delito.

Por probables delitos contra la salud, 33 personas fueron aseguradas, mientras que cinco quedaron a disposición de las autoridades competentes por probable violencia familiar.

Un sujeto más fue detenido por cohecho y otro señalado por atentar contra la seguridad de tránsito al manejar su vehículo de manera temeraria. A su vez, uno fue sorprendido con un arma prohibida.

Mediante los operativos de seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a un conductor, quien no pudo comprobar ser dueño de la unidad en la que se desplazaba, en tanto que dos personas más quedaron detenidas al ser denunciados por el supuesto delito de allanamiento de morada.

Asimismo, mediante los operativos que realiza la GCE se localizaron cinco unidades de uso particular y de carga, que tenían reporte de robo.

Todo los casos fueron consignados ante el Fiscalía General del Estado, en donde se realizarán las investigaciones respectivas.

