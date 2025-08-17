Vándalo quiso robar un “doce” de cerveza

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Benito Juárez.

Los agentes municipales transitaban sobre la avenida José de Gálvez, cuando observaron a una mujer que pedía auxilio y al acercarse les relató que trabaja en un OXXO de la zona, donde un sujeto ingresó y sustrajo un paquete de doce cervezas sin realizar el pago correspondiente.

De inmediato, los servidores públicos iniciaron la búsqueda del sospechoso con base en las características proporcionadas por la denunciante.

Luego de un dispositivo de búsqueda del señalado, los oficiales lograron ubicar a un individuo que coincidía con la descripción cuando ya caminaba sobre la calle Saturnino Cedillo, en la misma colonia.

Luego de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Gustavo “N” de 30 años, quien portaba en la mano el producto mencionado en el reporte, y en ese momento se presentó la parte afectada, quien lo reconoció plenamente y solicitó proceder legalmente en su contra.

El individuo fue informado de su detención por presunto robo a comercio, y se le dio lectura a su carta de derechos. Posteriormente, fue consignado a Barandilla Municipal donde fue certificado por el médico legista, y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.