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Vándalos son arrestados por varios delitos

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Vándalos son arrestados por varios delitos
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      Elementos de la  Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres que fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, por su probable participación en los delitos de lesiones, allanamiento y probables delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

      La primera intervención se realizó en la avenida Tecnológico, esquina con calle 6 de Enero, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde fue detenido Enrique "N" de 62 años de edad, por probables delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Esta persona presuntamente agredió físicamente a uno de los elementos que realizaba sus funciones policiales.

      Posteriormente, durante labores preventivas, sobre Camino a San José del Barro, en la colonia Urbana La Constancia, agentes municipales detectaron una agresión física en flagrancia contra un joven de 19 años de edad, de estos hechos fue detenido Francisco "N" de 27 años de edad, por el probable delito de lesiones.

      Finalmente, durante patrullajes en la calle Resplandor del fraccionamiento Puertas del Sol, fue detenido Antonio "N" de 35 años de edad, quien habría entrado a una vivienda sin autorización del propietario, siendo detenido por el probable delito de allanamiento.

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      Por lo anterior, los detenidos fueron informados que para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serian puestos a disposición de la autoridad investigadora a fin de que se les defina su situación legal.

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