Viciosos acaban tras las rejas en Soledad

Derivado de operativos de vigilancia, agentes de la Guardia Civil de Soledad Sánchez detuvieron a tres hombres por posesión de enervantes y metanfetaminas en distintas colonias.

El primer arresto se efectuó en la calle 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, donde policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción.

Después de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Germán “N”, de 48 años, a quien se le encontró una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

En más resultados, Armando “N”, de 34 años, fue detectado en la calle Pitayas de la colonia La Sierra, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

Por último, en la Avenida del Valle, de la colonia Pavón, servidores públicos tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Arturo “N”, de 35 años, cuando cometía faltas administrativas, descubriéndole un envoltorio con piedra granulada semejante a la sustancia llamada “cristal”.

A los tres se les dio a conocer que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, siendo llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.