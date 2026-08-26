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Seguridad

Procesan a acusado de robar 20 mil pesos en vivienda

El imputado permanecerá en prisión preventiva por el atraco registrado en la colonia La Cañada.

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a acusado de robar 20 mil pesos en vivienda
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      TAMAZUNCHALE.- Un hombre acusado de perpetrar un robo en una vivienda de Tamazunchale, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Javier "N", señalado por su probable participación en el robo de 20 mil pesos en efectivo. El ilícito se suscitó en abril de 2024, cuando el imputado presuntamente ingresó a un inmueble ubicado en la colonia La Cañada, de donde habría sustraído dinero en efectivo. Por ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron su captura mediante una orden de aprehensión.

      Durante la audiencia inicial, personal adscrito a la Delegación Sexta de la FGESLP presentó ante el Juez de Control datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de Javier "N".

      Además, la autoridad judicial autorizó un plazo de dos meses para la investigación complementaria e impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social durante el desarrollo del proceso.

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