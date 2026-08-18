Vinculan a proceso a presunto abusador de menor

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Por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en contra de una adolescente, un hombre fue vinculado a proceso, por la Fiscalía General del Estado.

La determinación fue emitida por la autoridad judicial durante la audiencia inicial, realizada con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del señalado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2026, en el municipio de Axtla de Terrazas, cuando presuntamente José "N" realizó tocamientos sin consentimiento a una persona de 14 años de edad, en una calle de la localidad Las Cuevas.

Como resultado de la audiencia, el Juez de Control impuso a José "N" la medida cautelar de prisión preventiva justificada y autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Durante este periodo, la FGESLP podrá continuar con las diligencias correspondientes y realizar mayores aportaciones a la investigación, a fin de fortalecer los datos de prueba que serán considerados dentro del proceso penal.

En su informe, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia.