Vinculan a proceso a sujeto acusado de violación agravada en Rioverde

Un juez de control vinculó a proceso a Cayetano "N", señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación específica con penalidad agravada, en hechos ocurridos en el municipio de Rioverde.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó como legal la detención del imputado y consideró que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe en su contra.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el acusado fue localizado en el fraccionamiento Tellerías, en Mazatlán, Sinaloa, donde presuntamente se mantenía oculto para evadir la acción de la justicia.

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Las investigaciones señalan que los hechos habrían ocurrido entre julio y septiembre de 2025, cuando el imputado, quien vivía a un costado del domicilio de las víctimas —menores de edad—, presuntamente cometió en diversas ocasiones actos de abuso sexual.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando pruebas dentro de la carpeta correspondiente.