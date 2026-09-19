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Apresan a sujetos que balearon a otro en Pavón

Son señalados de balear a un hombre en Plaza La Luna.

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a sujetos que balearon a otro en Pavón
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      Dos individuos de nombre Emmanuel "N" y Héctor "N", fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, son señalados de balear a un hombre en la colonia Pavón.

      Ambos sujetos fueron investigados luego de que, el 16 de febrero de 2026, un el afectado fuera lesionado con un arma de fuego en la Plaza La Luna, en la mencionada.

      De esta forma, la Fiscalía potosina obtuvo datos de prueba en contra de estas personas y, con ello, se tramitaron las respectivas órdenes de aprehensión, las cuales, al ser otorgadas, fueron entregadas a elementos de la PDI para su debido cumplimiento.

      Fue cerca del lugar donde sucedieron los hechos donde Emmanuel "N" y Héctor "N" fueron asegurados por los elementos investigadores, quienes ejecutaron los protocolos respectivos y los pusieron a disposición del Juez que definirá su situación jurídica.

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