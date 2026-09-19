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Capturan a tres supuestos narcos en el Altiplano

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a tres supuestos narcos en el Altiplano
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      En operativos de prevención y vigilancia en la región Altiplano, sujetos fueron detenidos en los municipios de Matehuala, Villa de Ramos y Moctezuma, en donde se les detectó con dosis de droga que traían para su presunta venta, uno de ellos también traían ponchallantas.

      En Matehuala, los agentes estatales detuvieron a Juan "N", de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas 20 dosis de "cristal".

      En otra acción realizada en el municipio de Villa de Ramos, fue detenido Juan Manuel "N", de 25 años, con diez bolsitas de marihuana, además de una motocicleta sin placas, en la que se desplazaba al momento de ser detectado.

      Mientras tanto, en el municipio de Moctezuma, los elementos de la GCE detuvieron a Luis Antonio "N", de 29 años, a quien le fueron aseguradas más de 30 bolsas con marihuana, 11 dispositivos conocidos como "ponchallantas" y una motocicleta Itálika en la que circulaba.

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      Los tres detenidos, los vehículos y demás indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos legales conducentes.

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