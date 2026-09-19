Capturan a tres supuestos narcos en el Altiplano
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En operativos de prevención y vigilancia en la región Altiplano, sujetos fueron detenidos en los municipios de Matehuala, Villa de Ramos y Moctezuma, en donde se les detectó con dosis de droga que traían para su presunta venta, uno de ellos también traían ponchallantas.
En Matehuala, los agentes estatales detuvieron a Juan "N", de 27 años de edad, a quien le fueron aseguradas 20 dosis de "cristal".
En otra acción realizada en el municipio de Villa de Ramos, fue detenido Juan Manuel "N", de 25 años, con diez bolsitas de marihuana, además de una motocicleta sin placas, en la que se desplazaba al momento de ser detectado.
Mientras tanto, en el municipio de Moctezuma, los elementos de la GCE detuvieron a Luis Antonio "N", de 29 años, a quien le fueron aseguradas más de 30 bolsas con marihuana, 11 dispositivos conocidos como "ponchallantas" y una motocicleta Itálika en la que circulaba.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los tres detenidos, los vehículos y demás indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos legales conducentes.
no te pierdas estas noticias
Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor
Redacción
La acompañante, quien se encuentra embarazada, resultó lesionada;
Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano
PULSO
La Fiscalía de San Luis Potosí obtuvo prisión preventiva en el caso
Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos
Huasteca Hoy
Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves y fueron trasladados para revisión médica en hospital local.