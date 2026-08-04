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Seguridad

Mujer entra en labor de parto y policías le abren paso al hospital

La pareja fue escoltada desde la intersección de San Pedro hasta el Hospital del Niño y la Mujer

Por Redacción

Agosto 04, 2026 10:50 a.m.
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Mujer entra en labor de parto y policías le abren paso al hospital
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      Una mujer que se encontraba en labor de parto fue auxiliada durante la madrugada de este martes por policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez, quienes abrieron paso al vehículo en el que era trasladada.

      La mujer viajaba junto con su pareja en un Pointer rojo cuando solicitaron apoyo en la intersección de San Pedro.

      Los agentes realizaron labores de abanderamiento para facilitar el recorrido y reducir el tiempo de traslado hasta el Hospital del Niño y la Mujer.

      La corporación no informó si el parto ocurrió antes o después de la llegada al hospital ni dio a conocer el estado de salud de la mujer y el bebé.

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