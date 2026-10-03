Volcadura en Villa de Pozos deja sólo daños materiales

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, durante la madrugada de este sábado, elementos de la corporación atendieron el reporte de una volcadura sobre la carretera 57.

Tras el reporte, arribaron a la zona, pero los tripulantes ya se encontraban fuera del vehículo y manifestaron no requerir atención prehospitalaria.

Tras realizar la inspección correspondiente, se descartaron derrames y obstrucciones en la vía pública. En el sitio se contó con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Tras el hecho, se recomendó a la población en general manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

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