logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desconocen en Congreso qué alcaldes serían inhabilitados

Badillo Moreno dijo que pedirá al Ejecutivo información de municipios que incumplieron con salario de policías

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 03, 2026 11:04 a.m.
A
Cuauhtli Badillo Moreno/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Cuauhtli Badillo Moreno/Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Congreso del Estado aún desconoce qué alcaldes incumplieron con el salario de 14 mil pesos mensuales netos para policías, pese a que el plazo para acatar la disposición ya venció y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que al menos 10 presidentes municipales podrían ser inhabilitados.

      El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Cuauhtli Badillo Moreno, reconoció que durante los informes de gobierno de distintos ayuntamientos detectaron que varios no han cumplido con la medida. Por ello, dijo que pedirá al Ejecutivo y al Secretariado de Seguridad la relación de municipios que se encuentran en incumplimiento.

      "Muchos no han tenido la oportunidad de cumplir, con esto se habla de la voluntad, del compromiso real que tienen los presidentes municipales para con la seguridad de sus municipalidades y la verdad es que hemos estado viendo", comentó.

      La información también será contrastada con la revisión que realice el órgano fiscalizador, explicó Badillo Moreno, para verificar en qué se está utilizando el presupuesto municipal destinado a seguridad. Sin embargo, evitó adelantar qué sanciones podrían aplicarse y señaló que serán los órganos judiciales y administrativos quienes determinen las responsabilidades correspondientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Diez alcaldes, en riesgo de ser inhabilitados

      Los señalados no han mejorado el salario de sus policías, asegura el gobernador Ricardo Gallardo

      Mientras el gobernador ha señalado que los procesos de inhabilitación recaerían en el Poder Legislativo, Badillo Moreno insistió en que los municipios deben destinar recursos a seguridad en los presupuestos del próximo año.

      También llamó nuevamente a alcaldes y alcaldesas a cumplir con la ley, al señalar que los policías municipales son los principales respondientes en materia de seguridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desconocen en Congreso qué alcaldes serían inhabilitados
      Desconocen en Congreso qué alcaldes serían inhabilitados

      Desconocen en Congreso qué alcaldes serían inhabilitados

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Badillo Moreno dijo que pedirá al Ejecutivo información de municipios que incumplieron con salario de policías

      Se mantiene pronóstico de lluvias en las cuatro zonas
      Se mantiene pronóstico de lluvias en las cuatro zonas

      Se mantiene pronóstico de lluvias en las cuatro zonas

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Este sábado, también se prevé un refrescamiento de las temperaturas

      Denuncian poda ilegal del equipo de Ruth González
      Denuncian poda ilegal del equipo de Ruth González

      Denuncian poda ilegal del equipo de Ruth González

      SLP

      Rolando Morales

      "El PVEM tiene temor político", dice Galindo
      "El PVEM tiene temor político", dice Galindo

      "El PVEM tiene temor político", dice Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Esto luego de sus pronunciamientos al cierre de su informe de gobierno