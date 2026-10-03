logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reparar acueducto El Realito costaría 200 mdp: Conagua

El tramo afectado registra fallas por presiones derivadas de una planta potabilizadora cerca de Tierra Nueva

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 03, 2026 11:05 a.m.
A
Reparar acueducto El Realito costaría 200 mdp: Conagua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Reponer un tramo de 13 kilómetros de la tubería del acueducto El Realito podría costar hasta 200 millones de pesos, debido a las fallas técnicas que registra la infraestructura.

      El tramo afectado y que ha fallado continuamente, es por presiones derivadas de una planta potabilizadora cerca de Tierra Nueva. 

      El delegado de Conagua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, calculó que sustituir ese tramo tendría un costo de entre 160 y 200 millones de pesos, aunque reconoció que se trata de una estimación preliminar y que todavía no existe un monto definitivo.

      La referencia para calcular el costo es el ducto de El Peaje, obra que actualmente representa 104 millones de pesos. González Castillo precisó que esa infraestructura es de menores dimensiones y que su inversión también contempla trabajos en la obra de toma y el cambio de la cortina del peaje.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Comisión Estatal del Agua (CEA) es la encargada de elaborar el proyecto técnico para definir la sustitución de los 13 kilómetros.

      LEA TAMBIÉN

      Nueva falla en suministro de "El Realito"; suman 10 en 2026

      El acueducto presenta nueva interrupción, afectando el abasto en la Zona Metropolitana

      De acuerdo con González Castillo, la intención es que pueda presentarse este mismo año para su validación y posteriormente ser propuesto al Gobierno del Estado dentro de los proyectos prioritarios del Plan Hídrico Nacional.

      La posible sustitución llega después de años de interrupciones recurrentes en el suministro de El Realito, sistema que abastece a parte de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sancionarían a colegios que no suspendan clases el próximo lunes
      Sancionarían a colegios que no suspendan clases el próximo lunes

      Sancionarían a colegios que no suspendan clases el próximo lunes

      SLP

      Rubén Pacheco

      Así lo advirtió el gobernador Ricardo Gallardo al recordar la legislación educativa

      Entérate | Los puntos clave del nuevo Reglamento de Tránsito
      Entérate | Los puntos clave del nuevo Reglamento de Tránsito

      Entérate | Los puntos clave del nuevo Reglamento de Tránsito

      SLP

      Rolando Morales

      Buscan reducir 20% los siniestros en la capital en los próximos seis meses

      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe
      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

      SLP

      Rolando Morales

      Al concluir el evento, el personal municipal encontró que había sido dañado

      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce
      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce

      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce

      SLP

      Redacción

      Las acciones respondieron a una petición vecinal, señalan