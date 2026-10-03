Se mantiene pronóstico de lluvias en las cuatro zonas
Este sábado, también se prevé un refrescamiento de las temperaturas
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día se tendrá potencial de lluvias y tormentas de puntuales a fuertes, principalmente en las zonas Media y Huasteca.
Se monitorea la trayectoria del huracán categoría Rachel, mismo que se aleja de México y del frente frío 1, que se ubica al norte de México.
Se prevé que continúe la moderación y/o refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911", dijo la dependencia.
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