Volcadura en el bulevar Río Españita

Un accidente automovilístico registrado la mañana de este miércoles provocó el cierre parcial del bulevar Río Españita, a la altura del puente Constitución, en dirección hacia Himno Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance consistió en la volcadura de un vehículo particular, lo que generó una reducción temporal de carriles y afectaciones en la circulación.

Elementos de la Policía Vial de la capital acudieron al lugar para abanderar la zona y dirigir el tránsito, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal en el sitio.

