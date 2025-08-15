Vuelca rauda camioneta por falla mecánica

Al circular por la carretera a México, una rauda camioneta sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente del Eje 128, no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron considerables.

El percance ocurrió alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, cuando la camioneta Nissan tipo caja de color blanco, se desplazaba al parecer a alta velocidad por los carriles centrales de la mencionada carretera con dirección al distribuidor Juárez. Fue al llegar a la cima del puente del Eje 128, donde al parecer la unidad tuvo una falla en la suspensión y el conductor perdió el control del volante a la izquierda, para así volcar sobre su costado derecho obstruyendo los carriles a la circulación.

Luego del accidente, paramédicos de los Servicios de Salud acudieron a brindar ayuda a los tripulantes, los cuales por suerte no presentaban lesiones considerables y no requirieron traslado al hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, abanderaron el área y la circulación en el puente fue cerrada en lo que se retiraba la camioneta, aunque finalmente el caso no pasó a mayores ya que no se registraron lesionados.

