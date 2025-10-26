logo pulso
Vuelca raudo taxi en puente de autopista

Se impactó contra el muro del puente que ahí se localiza para finalmente terminar volcado

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca raudo taxi en puente de autopista

Un herido y cuantiosos daños materiales, es el saldo de un aparatoso accidente ocurrido en la lateral de la Supercarretera a Villa de Arriaga, en donde un taxi impactó contra el muro del puente que ahí se localiza para finalmente terminar volcado.

El percance tuvo lugar cuando el taxi número económico 4444, un Nissan Versa, procedía de la empresa GM para tomar la lateral de la autopista de cuota.

Al parecer iba a alta velocidad y en la lateral el conductor no pudo controlar el volante al dar la vuelta, por lo que de esta forma chocó contra el muro del puente y acabó volcado sobe su costado izquierdo en la pared del puente, derribando también un tramo de la cerca de malla ciclónica que se ubica en el lugar.

A causa del hecho, el conductor del taxi resultó herido y fue atendido por los paramédicos que llegaron al lugar, los cuales lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica ya que presentaba lesiones de consideracón.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y el taxi fue enviado  a una pensión para recibir la atención médica requerida.

