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Vuelca una camioneta y derriba poste de alumbrado

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca una camioneta y derriba poste de alumbrado
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      Una camioneta fue abandonada luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a Rioverde, en donde a la entrada a La Florida tumbó un poste de alumbrado público y terminó con las llantas hacia arriba, no se reportaron personas lesionadas.

      Fue cerca de la cuatro de la mañana de este jueves, en que la camioneta de doble cabina color gris, tipo pick up, circulaba a velocidad inmoderada por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

      Fue a la entrada a la colonia La Florida, en donde el conductor perdió el control del volante y así se impactó contra un poste metálico de alumbrado público del camellón central, al que derribó por completo y finalmente la unidad también terminó volcada sobre su toldo.

      La camioneta quedó tirada en el sitio durante horas hasta que cerca de las siete de la mañana llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente, para entonces ya la unidad se encontraba abandonada por su conductor y fue retirada hacia una pensión particular en donde quedó depositada hasta que sea reclamada.

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      Asimismo, elementos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos llegaron lugar para retirar el poste derribado, recogiendo también el cableado de electricidad que estaba tirado; hubo derrame de aceite sobre la cintas asfáltica y el sitio pudo ser remediado tirando tierra sobre el mismo para evitar que se registraran otros percances.

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