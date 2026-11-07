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Vuelca vehículo sobre la cuneta en el Libramiento Oriente

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca vehículo sobre la cuneta en el Libramiento Oriente
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      Un tráiler tipo caja que circulaba por el Libramiento Oriente sufrió aparatosa volcadura al circular en el tramo de la carretera a México hacia la de Rioverde, por suerte solamente hubo daños materiales sin desgracias humanas que lamentar.

      El hecho tuvo lugar al mediodía de este viernes en el kilómetro seis del libramiento, por donde circulaba el tráiler color blanco con remolque tipo caja seca.

      En el lugar mencionado, repentinamente el conductor perdió el control del volante y el peso de la carga la ganó, por lo que finalmente terminó volcado en un costado sobre la cuneta divisoria de carriles, por suerte el conductor resultó ileso en este caso.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y el tráiler fue retirado del lugar con grúas para llevarlo a una pensión en donde quedaría hasta que se realicen las diligencias legales. 

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