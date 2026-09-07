Dos heridos deja la volcadura de un carro
El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos ocupantes de un automóvil resultaron lesionados luego de sufrir aparatosa volcadura cuando se desplazaban por la carretera a Zacatecas, a la altura de Mexquitic de Carmona, siendo atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital de la capital.
El hecho se suscitó la tarde de este domingo en que los afectados viajaban a bordo de un automóvil Ibiza color negro, desplazándose a alta velocidad por la carretera federal ´49.
Fue en el kilómetro 22+500, a la altura de la localidad El Tecolote, perteneciente a Mexquitic, en donde el conductor perdió el control del volante y ante esto el auto se salió del camino, cayó en un desnivel y terminó volcado con las llantas hacia arriba.
A causa del accidente el carro quedó con daños materiales y los dos ocupantes se ocasionaron lesiones de consideración y recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de Mexquitic para finalmente ser llevados a un nosocomio dada la gravedad de los golpes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aprehenden a presunto feminicida de colombiana
Se estableció que fue ultimada a tres días de su desaparición en un inmueble de la ´57
Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y el carro sería enviado a una pensión en tanto que se llevan a cabo los trámites de ley.
no te pierdas estas noticias
Fallece huasteco tras ser detenido en Matlapa
Redacción
El ahora occiso fue arrestado tras un percance vial en el que ocasionó daños a varios autos
Caen atacantes de policías en Ciudad Valles
Redacción
Se trata de tres presuntos vendedores de drogas y "halcones", se aseguró un auto en que huyeron