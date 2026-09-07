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Seguridad

Dos heridos deja la volcadura de un carro

El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Dos heridos deja la volcadura de un carro
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      Dos ocupantes de un automóvil resultaron lesionados luego de sufrir aparatosa volcadura cuando se desplazaban por la carretera a Zacatecas, a la altura de Mexquitic de Carmona, siendo atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital de la capital.

      El hecho se suscitó la tarde de este domingo en que los afectados viajaban a bordo de un automóvil Ibiza color negro, desplazándose a alta velocidad por la carretera federal ´49.

      Fue en el kilómetro 22+500, a la altura de la localidad El Tecolote, perteneciente a Mexquitic, en donde el conductor perdió el control del volante y ante esto el auto se salió del camino, cayó en un desnivel y terminó volcado con las llantas hacia arriba.

      A causa del accidente el carro quedó con daños materiales y los dos ocupantes se ocasionaron lesiones de consideración y recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de Mexquitic para finalmente ser llevados a un nosocomio dada la gravedad de los golpes.

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