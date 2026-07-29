logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Llega recurso para tratadora, pero no alcanza

Se requiere sanear incluso la Planta de los Filtros: Conagua

Por Samuel Moreno

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Llega recurso para tratadora, pero no alcanza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Comisión Estatal del Agua (CEA) confirmó la recepción de seis millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Escalerillas; sin embargo, el director del organismo, Pascual Martínez Sánchez, advirtió que el monto resulta insuficiente para atender de manera integral el sistema hidráulico vinculado con la Presa San José.

      Acciones de la autoridad

      El funcionario explicó que la intervención no se limita a la planta tratadora, ya que también se requiere rehabilitar infraestructura relacionada con la propia presa y la planta de Los Filtros, además de ejecutar otras acciones para enfrentar el deterioro del sistema y mejorar la calidad del agua que llega a esta zona.

      Detalles confirmados

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Martínez Sánchez detalló que el presupuesto federal se entrega de manera global para atender diversas necesidades del sector hídrico, entre ellas el fortalecimiento de los organismos operadores mediante capacitación, la adquisición de insumos para la desinfección del agua, como plata coloidal y gas cloro, así como las obras previstas para Escalerillas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP
        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        Infonavit y AMPI fortalecen vínculo para impulsar vivienda en SLP

        SLP

        Redacción

        Durante la novena sesión ordinaria, se abordaron inquietudes sobre uso de suelo y créditos para vivienda.

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+
        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        Sin claridad, iniciativa de inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+

        SLP

        Daniel Ortiz

        No se establecen cuotas ni sanciones; las empresas conservarían libertad de selección sin discriminación.

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila
        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        Dan último adiós a los tres policías caídos en La Pila

        SLP

        Huasteca Hoy

        Dos elementos de la GCE eran vallenses y otro más originario de Axtla de Terrazas

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno
        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El delegado nacional, Santiago Taboada, aseguró que no define candidaturas para 2027