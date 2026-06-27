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A la baja uso de caballos para recolectar basura

Por Flor Martínez

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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A la baja uso de caballos para recolectar basura
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      La práctica de utilizar caballos para la recolección de basura ha disminuido en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ya que durante el presente año, únicamente se han detectado dos casos de este tipo, señaló la titular de Ecología Municipal, Yasmín Luna Barrios.

      La funcionaria sostuvo que el municipio mantiene recorridos permanentes a través de una unidad ecológica especializada, cuya función es supervisar el manejo adecuado de residuos sólidos y atender reportes relacionados con maltrato animal.

      Indicó que, a diferencia de años anteriores, actualmente es poco común encontrar carretas tiradas por caballos utilizadas para la recolección de basura en las colonias del municipio.

      Precisó que los dos casos detectados durante este año ocurrieron en la zona oriente del municipio, cerca de los límites con Villa de Pozos, así como en el sector de Santo Tomás.

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      La funcionaria aclaró que el Ayuntamiento no otorga permisos a recolectores que utilizan animales para realizar esta actividad, ya que las autorizaciones únicamente se expiden a personas que prestan el servicio mediante vehículos motorizados.

      En los casos donde se detecta el uso de caballos para la recolección de residuos, dijo que se procede al resguardo tanto de la carreta como del animal, además de aplicar las sanciones 

      correspondientes.

      Respecto a las multas, señaló que estas pueden oscilar entre 10 y más de 100 unidades de medida establecidas por la normativa municipal, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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