A oscuras, las áreas no entregadas a Municipio

Por Samuel Moreno

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
A oscuras, las áreas no entregadas a Municipio

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento, a cargo de Christian Azuara, señaló que la falta de entrega de obras realizadas por administraciones municipales y estatales anteriores ha generado deficiencias significativas en el alumbrado público de la capital. 

Varios sectores permanecen sin mantenimiento ni luminarias operativas debido a que los trabajos nunca fueron oficialmente recibidos por el municipio.

Entre las áreas más afectadas se encuentran tramos cercanos al centro de La Garita, la colonia Texas, así como sectores como Arista y la zona frente a Star Médica, donde no existen lámparas a pesar de que son espacios que requieren iluminación para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

Para atender estas problemáticas, la Dirección de Servicios Municipales realiza un diagnóstico detallado de cada caso, con el objetivo de absorber los costos y coordinar la instalación del alumbrado directamente bajo la responsabilidad del Ayuntamiento.

Además, el funcionario municipal puntualizó que se trabaja de manera estrecha con fraccionamientos residenciales, asegurando que las obras de alumbrado sean entregadas en condiciones adecuadas antes de ser integradas al mantenimiento municipal. Villa Manga fue citado como un ejemplo de supervisión, donde se verifica que las instalaciones cumplan con los estándares requeridos antes de su operación.

Por último, Christian Azuara afirmó que el gobierno municipal busca recuperar la cobertura de alumbrado en zonas prioritarias, mejorar la seguridad y establecer una coordinación efectiva entre las distintas instancias para evitar retrasos o deficiencias en la entrega y mantenimiento de las obras públicas.

