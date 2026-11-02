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A potosinos, hasta el 97% de las obras

Por Rolando Morales

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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A potosinos, hasta el 97% de las obras
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento ha contratado a empresas potosinas para ejecutar el 100 por ciento de la obra pública durante los dos primeros años de su segundo periodo de gobierno. Afirmó que en los cinco años de su administración el promedio de contratación local se ubica entre 96 y 97 por ciento, al considerar que el dinero destinado a infraestructura debe permanecer en la ciudad.

      Galindo sostuvo que contratar empresas locales permite que los recursos se distribuyan entre trabajadores, proveedores y materiales, e incluso que algunas constructoras incorporen a habitantes de las colonias donde realizan las obras. También señaló que una parte de los contratos se destina al 

      DIF municipal. 

      Al ser cuestionado sobre las licitaciones del Gobierno del Estado, en las que participan empresas foráneas, el alcalde evitó opinar sobre los criterios de esa administración. Sin embargo, defendió su decisión de favorecer a constructores potosinos, al considerar que la obra pública es un detonador económico y que el dinero invertido puede circular varias veces dentro de la economía local.

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      Como argumento, mencionó las obras realizadas en Salvador Nava y el distribuidor Juárez, que atribuyó a empresas potosinas. Aseguró que durante los cinco años de su gobierno se han ejecutado más de 240 obras sin que los constructores le hayan fallado y que los contratos contemplan garantías de calidad por 36 meses, el doble del año y medio que establece la ley.

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