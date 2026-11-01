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Galindo revira a Gallardo: rechaza abandono y cuestiona obras estatales

El alcalde destacó 1.8 millones de metros cuadrados pavimentados y más de 180 vialidades intervenidas en cinco años.

Por Rolando Morales

Noviembre 01, 2026 01:55 p.m.
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Galindo revira a Gallardo: rechaza abandono y cuestiona obras estatales
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien acusó al Ayuntamiento de mantener en abandono la capital potosina, pues el edil consideró que existe una intención de demeritar el trabajo municipal y negó categóricamente que la ciudad atraviese por una situación de abandono.

      Durante una rueda de prensa en Tamazunchale, Galindo sostuvo que durante los cinco años de su administración se han pavimentado 1.8 millones de metros cuadrados, además de intervenir más de 180 avenidas y calles. Aseguró que se han atendido todas las principales vialidades de la ciudad, entre ellas Salvador Nava Martínez y avenida Industrias, como parte de los resultados que, dijo, contradicen los señalamientos del mandatario estatal.

      Añadió que actualmente existen 70 obras en proceso y atribuyó las críticas del gobernador al contexto de competencia electoral, al considerar que desacreditar la gestión municipal se ha convertido en una salida fácil. No obstante, afirmó que no existe una competencia política directa con Gallardo, pues esta debería darse entre los partidos y sus respectivos adversarios.

      El alcalde también cuestionó los resultados de la administración estatal en otros municipios y puso como ejemplo a Tamazunchale, donde dijo haber encontrado poca intervención del Gobierno del Estado. Señaló que, pese a la importancia económica de ese municipio, las obras de infraestructura han sido limitadas y se reducen, según su apreciación, a intervenciones como pintar un puente o colocarle iluminación, sin construir nueva infraestructura.

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      Finalmente, Galindo consideró que los señalamientos sobre el abandono de la capital carecen de fundamento y cuestionó que esa narrativa provenga principalmente del gobernador. Incluso sostuvo que podría hacer críticas similares a la gestión estatal, pero aseguró que no recurre a esa estrategia, en respuesta a los anuncios de Gallardo sobre realizar obras y programas de servicios en la capital sin colaboración del Ayuntamiento.

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