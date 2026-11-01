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Colapsa calle en la San Luis Rey; reparación, sin fecha

El Interapas investiga si una fuga o falla del drenaje provocó el daño tras el paso de un camión de basura

Por Rolando Morales

Noviembre 01, 2026 01:12 p.m.
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Colapsa calle en la San Luis Rey; reparación, sin fecha
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      El colapso del pavimento en la calle Lago Hielmar, en la colonia San Luis Rey, será intervenido por el organismo operador Interapas, luego de que personal técnico acudió a revisar los daños registrados tras el paso de un camión recolector de basura.

      La Dirección de Construcción trabaja en un plan para reparar el hundimiento, aunque todavía no se determina qué provocó el daño. Entre las posibles causas se encuentran una fuga de agua potable, el colapso de una línea de drenaje o la falta de infraestructura sanitaria en el lugar.

      El organismo deberá establecer primero el origen del problema para definir los trabajos necesarios, que podrían incluir la sustitución de tuberías de agua potable o drenaje, según los resultados del diagnóstico técnico.

      Mientras se define la intervención, el punto permanece acordonado con barreras viales y cintas de precaución para reducir el riesgo de accidentes entre peatones y automovilistas.

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      Una vez concluidos los trabajos en la infraestructura subterránea, se contempla reconstruir el pavimento afectado. Por ahora, Interapas no ha precisado cuándo comenzarán las obras ni cuánto tiempo tomaría la reparación.

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