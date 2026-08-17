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Dejan sucio colchón en plena Alameda

Los desechos permanecieron durante horas en el centro del jardín

Por Martín Rodríguez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Dejan sucio colchón en plena Alameda
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      Por increíble que parezca, en la alameda Juan Sarabia, la gente irresponsable abandona de todo. Este domingo por ejemplo, en el centro de ese jardín amaneció nada menos que un colchón acompañado de montones de basura.

      El malhechor tuvo todo el tiempo para trasladar por el área de jardines hasta el centro de la Alameda el colchón y todo el muladar que dejó.

      A pesar de que la Alameda, se supone, que es uno de los sitios más vigilados, además de contar con iluminación que has recibido varias ingenierías hasta iluminar completamente los andadores, bajaron colchón y basura, anduvieron por la Alameda sin problema, dejaron su basurero, hasta doblaron el colchón y se retiraron sin alguna oposición.

      A diferencia de las cobijas o la ropa que abandonan los indigentes, en esta ocasión, el voluminoso colchón viejo pasó desapercibido y terminó por "adornar" el centro de 

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      la Alameda.

      Precisamente las quejas de los encargados de atender las redes de drenaje, se relacionan con el hecho de que la gente sucia abandona colchones y otros objetos grandes que tapan los conductos y provocan encharcamientos 

      e inundaciones

      En el caso de la Alameda, quien recoja el colchón incluso deberá saber si además, estaba contaminado con plagas, además de los malos olores.

      Para entrada la tarde, la fauna ya había perforado las bolsas y regaba la basura.

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