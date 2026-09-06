Apoyarán a 70 escuelas con diversos servicios

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Entre 60 y 70 escuelas de Soledad de Graciano Sánchez, han sido atendidas mediante solicitudes de servicios como deshierbe, poda, suministro de agua en pipas y trabajos de mano de obra, mientras que para esta semana, se programó el abasto de agua para 15 planteles que enfrentan problemas con el suministro.

Así lo señaló Velia Guadalupe Castro Granja, quién detalló que las solicitudes son recibidas tanto por el área encargada de la atención a escuelas como directamente por otras dependencias municipales, por lo que la cifra corresponde a los planteles que han requerido algún tipo de apoyo.

En el caso del agua, detalló que las 15 escuelas contempladas en la programación recibirán una pipa durante esta semana y que el número puede aumentar conforme se presenten nuevas solicitudes.

Señaló que los planteles de Hogares Ferrocarrileros son de los que requieren con mayor frecuencia el suministro mediante pipas debido a las dificultades que presentan para contar con agua.

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También indicó que algunas escuelas quedaron pendientes con trabajos de deshierbe, por lo que ya fueron incluidas en la programación para concluir estas labores durante la semana.

Finalmente, aseguró que ningún plantel del municipio tuvo que suspender clases durante el regreso a clases por falta de agua, ya que las escuelas que solicitaron el servicio fueron atendidas mediante el envío de pipas.