Abogan por el paso a desnivel

Estudiantes y padres de familia de centros educativos cercanos al templo de El Saucito, se quejaron de las complicaciones viales que cada año generan las fiestas patronales del Señor de Burgos y urgieron al Ayuntamiento de la capital a lograr un acuerdo definitivo para la construcción de un paso a desnivel en la zona.

Quejas de estudiantes y padres por cierres viales en El Saucito

En la opinión de quienes acuden diariamente a planteles como la Primaria "Julián Carrillo", la Secundaria Técnica 68, el Colegio de Bachilleres 19 y la Universidad Tangamanga Campus Saucito, la obra del paso a desnivel beneficiaría tanto a los residentes del barrio como a los creyentes y a la ciudad en general de la zona norte de la ciudad.

Impacto de las fiestas patronales en la movilidad local

Mencionaron que cada año y por espacio de un mes o más, las festividades del ahora octavo barrio generan cierres viales que desvían a las y los conductores a zonas de calles laberínticas de las cuales no siempre es fácil salir. Hay conductores que, tratando de seguir las confusas explicaciones de los agentes de vialidad e incluso con aplicaciones de mapas en mano, terminan perdidos en las colonias que existen alrededor de El Saucito.