logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Abogan por el paso a desnivel

Autoridades municipales son urgidas a acordar paso a desnivel para mejorar tránsito en El Saucito.

Por Leonel Mora

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Abogan por el paso a desnivel

Estudiantes y padres de familia de centros educativos cercanos al templo de El Saucito, se quejaron de las complicaciones viales que cada año generan las fiestas patronales del Señor de Burgos y urgieron al Ayuntamiento de la capital a lograr un acuerdo definitivo para la construcción de un paso a desnivel en la zona.

Quejas de estudiantes y padres por cierres viales en El Saucito

En la opinión de quienes acuden diariamente a planteles como la Primaria "Julián Carrillo", la Secundaria Técnica 68, el Colegio de Bachilleres 19 y la Universidad Tangamanga Campus Saucito, la obra del paso a desnivel beneficiaría tanto a los residentes del barrio como a los creyentes y a la ciudad en general de la zona norte de la ciudad.

Impacto de las fiestas patronales en la movilidad local

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mencionaron que cada año y por espacio de un mes o más, las festividades del ahora octavo barrio generan cierres viales que desvían a las y los conductores a zonas de calles laberínticas de las cuales no siempre es fácil salir. Hay conductores que, tratando de seguir las confusas explicaciones de los agentes de vialidad e incluso con aplicaciones de mapas en mano, terminan perdidos en las colonias que existen alrededor de El Saucito.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía
    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

    SLP

    Martín Rodríguez

    Arzobispo y párroco buscan apoyo civil y federal para las reparaciones

    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo
    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo

    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo

    SLP

    Redacción

    También analizan construir un Centro de Desarrollo Comunitario en San Luis Potosí

    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte
    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte

    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte

    SLP

    Rolando Morales

    Señaló que el tramo entre Ejes 100 y 120 de la Zona Industrial registra casi cero delitos tras operativos

    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala
    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

    SLP

    Rubén Pacheco

    Cuatro tramos de 30 km cada uno fueron licitados para la construcción de la autopista en San Luis Potosí.