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Abre blanquiazul su proceso interno

Por Ana Paula Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Abre blanquiazul su proceso interno
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      El Partido Acción Nacional (PAN) abrió el proceso interno para designar a quienes encabezarán la coordinación estatal y las primeras coordinaciones municipales rumbo a la elección de 2027 en San Luis Potosí, informó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Karen Michel González Márquez.

      Durante un evento partidista, la dirigente detalló que la primera etapa contempla la selección de una coordinación estatal y de coordinaciones municipales en San Luis Potosí capital, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. Posteriormente se definirán las coordinaciones distritales locales y federales, para concluir con el resto de las coordinaciones municipales.

      Explicó que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 20 de junio. Del 20 al 25 de ese mes se realizará la validación de solicitudes y posteriormente iniciará una primera fase de obtención de respaldos, en la que los participantes deberán reunir al menos el 10 por ciento de apoyo para avanzar a la siguiente etapa. El proceso también contempla la realización de foros y debates entre los aspirantes.

      La segunda fase se desarrollará del 3 al 24 de agosto e incluirá una nueva etapa de recolección de apoyos, además de encuentros con representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y universidades. Del 24 al 30 de agosto se aplicarán encuestas cuantitativas y cualitativas para evaluar a los participantes.

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      Los resultados de esta primera etapa serán dados a conocer el 31 de agosto, cuando el PAN anuncie a quienes encabezarán la coordinación estatal y las coordinaciones municipales consideradas en esta fase inicial del proceso interno de organización rumbo a los comicios 

      de 2027.

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