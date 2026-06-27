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Abren centro de acopio en apoyo de Venezuela

Pretenden enviar ayuda a damnificados tras terremoto

Por Martín Rodríguez

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Abren centro de acopio en apoyo de Venezuela
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      La comunidad venezolana en San Luis Potosí comenzó a trabajar con centros de acopio, con los que pretenden reunir y llevar ayuda a su país a través de autoridades mexicanas. Para ello, disponen de tres domicilios en la capital potosina.

      Los refugiados venezolanos establecieron como domicilios para los centros de acopio de productos no perecederos, agua, toallas sanitarias, sueros, productos enlatados, leche en polvo, guantes, productos de curación o medicamentos, en la plaza Quijote de Avenida Industrias 1750, en el negocio Wings Mask de Avenida Carranza 2197 y en Avenida Central número 400 en La Florida. "La comunidad venezolana en San Luis Potosí, unida en un solo corazón, invita a toda la población a sumarse a esta noble causa", cita el llamado.

      Precisan que su país ha sido golpeado por uno de los desastres naturales más fuertes de los últimos años, y hoy miles de familias necesitan de nuestra solidaridad. Piden que cada granito de arena haga la diferencia para llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

      El grupo radicado en San Luis Potosí, se suma a otros venezolanos que viven en México, y quienes harán un esfuerzo propio, paralelo al de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales mexicanas, además del gobierno.

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