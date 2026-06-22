Abren inscripciones para campamentos de Verano
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En el arranque de la última semana de clases del ciclo escolar 2025 – 2026, diversas dependencias municipales y empresas privadas ya comienzan a anunciar sus campamentos de Verano con inscripciones abiertas a partir de la mitad de julio.
Los campamentos oficiales, como ya es costumbre, son sin costo alguno.
Como ya se informó previamente, el área de Educación Municipal, a cargo de Omar Salvador García Ontiveros, prepara un campamento de Verano con dos sedes: Una en la cabecera municipal, en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", y otra en San Nicolás de los Jasso, concretamente en el Salón Ejidal.
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