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Abren inscripciones para campamentos de Verano

Por Leonel Mora

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Abren inscripciones para campamentos de Verano
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      En el arranque de la última semana de clases del ciclo escolar 2025 – 2026, diversas dependencias municipales y empresas privadas ya comienzan a anunciar sus campamentos de Verano con inscripciones abiertas a partir de la mitad de julio. 

      Los campamentos oficiales, como ya es costumbre, son sin costo alguno.

      Como ya se informó previamente, el área de Educación Municipal, a cargo de Omar Salvador García Ontiveros, prepara un campamento de Verano con dos sedes: Una en la cabecera municipal, en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", y otra en San Nicolás de los Jasso, concretamente en el Salón Ejidal.

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