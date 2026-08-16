Abren inscripciones para escuela de música

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La Escuela Municipal de Música de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abiertas sus inscripciones para niñas, niños, adolescentes y adultos interesados en aprender a tocar algún instrumento. Las clases son gratuitas y se imparten en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango".

El director de la escuela, Sergio Tenorio Castillo, informó que actualmente alrededor de 50 alumnos forman parte del programa, dirigido principalmente a estudiantes de entre 8 y 15 años.

La oferta incluye clases de piano, guitarra, batería, saxofón, trompeta y coro.

Las actividades se realizan de lunes a viernes, de 15:30 a 19:30 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas. También se prepara un grupo dirigido a personas adultas durante los fines de semana.

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Tenorio Castillo señaló que algunos estudiantes con mayor avance, principalmente adolescentes de entre 13 y 17 años, ya participan en un ensamble en el que trabajan con bajo, guitarra eléctrica y batería para interpretar rock y otros géneros.

"Ya tenemos alumnos que van más adelantados y que forman parte de un ensamble, son jóvenes que tienen vocación y gusto por la música", comentó.

Las personas interesadas pueden acudir al Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango", ubicado en Santa Martha número 521, en la colonia Rancho Blanco, para solicitar información y realizar su inscripción. Los espacios están sujetos a la capacidad de las aulas.