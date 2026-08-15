Aquismón, Valles y Tamuín, donde más se detecta alcohol adulterado
Tres decomisos, se efectuaron por falta de trazabilidad y riesgo para la salud
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En casi ocho meses del 2026, se han realizado 32 clausuras de establecimientos por irregularidades en el manejo de bebidas alcohólicas, informó María Guadalupe Chávez Meza, titular de la Dirección General de Gobernación.
Aunado a ello, añadió que también se lograron tres decomisos de botellas tipo Tonayan con aguardiente licor de caña -cuyas cantidades no especificó-.
Refirió que los municipios con mayor número de incidencias de la entidad potosina, corresponden a los municipios huastecos de Aquismón, Ciudad Valles y Tamuín.
Explicó que los decomisos se debieron a que los propietarios de los inmuebles no pudieron comprobar la debida trazabilidad del producto, es decir, descartar que el alcohol pudiera tener algún grado de adulteración y por tanto, generar daños a la salud de los consumidores.
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Otras observaciones detectadas por los inspectores consistieron en faltas de licencia y funcionamiento fuera del horario establecido, subrayó la funcionaria estatal.
Con independencia de las sanciones aplicadas, reconoció la disposición de los empresarios antreros, restauranteros y de la vida nocturna, con el objetivo de acatar las normatividades y subsanar todas las observaciones detectadas.
"Desde que tomamos la responsabilidad con la anuencia del gobernador (...) hemos realizado distintas inspecciones, tanto aquí en capital, como en los municipios de la huasteca y de las demás regiones", concluyó.
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