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Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026

Los últimos fueron seis en la región altiplano por falta de concesión o uso irregular del agua

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2026 01:01 p.m.
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Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026
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      Con la clausura de seis pozos este viernes en municipios de la región altiplano, la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acumula más de 51 cierres de tales puntos de abastecimiento en lo que va del año en San Luis Potosí.

      Tales resultados derivan de más de mil 600 inspecciones ejecutadas en las cuatro regiones del estado, principalmente en la zona metropolitana del estado. Es decir, la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.

      Al respecto Darío Fernando González Castillo, director local de la Conagua, dijo que se realizaron más de 20 verificaciones en el acuífero de Catorce-Vanegas, obteniéndose la clausura de seis centros de abasto hídrico.

      "De entrada, la sanción reactiva es la clausura de la fuente, es decir, nosotros tenemos la facultad de clausurar ante una falta, que puede ser la falta de medidor o hasta que no tengan concesión, es decir, que sea un pozo netamente clandestino", explicó.

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      Destacó que otra consideración indispensable que puede generar sanciones, es utilizar el pozo para otros fines ajenos a los establecidos en la concesión asignada.

      Reconoció que el número de inspectores de la dependencia federal es insuficiente para cubrir toda la demanda, por lo cual, conminó a la ciudadanía a colaborar en la presentación de denuncias, en caso que detecten fuentes irregulares de agua potable.

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