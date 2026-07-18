Abrirán la ventanilla digital denominada "LlaveSLP"

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La alcaldía de la capital, abrirá una ventanilla digital única, por medio de una aplicación que se llamará "LlaveSLP", una armonización de trámites únicos para la obtención de licencias de operación de negocios, que se empatará con el programa "LlaveMX" de la Secretaría de Economía de Gobierno Federal, anunció el regidor de la comisión de comercio del Cabildo, Eikoo Koasicha Hipólito.

La iniciativa se basa en un programa federal de la Secretaría de Economía que también hace lo pertinente para disminuir el índice de trámites, pero también para simplificar todos los que corresponden al gobierno de la federación.

La medida involucrará el cambio de diversos artículos del Reglamento de Comercio, sobre todo para casos de licencia de funcionamiento, principalmente por lo que corresponde a Protección Civil, Seguridad Pública y la Dirección de Comercio, además de los dictámenes de Ecología, que involucran trámites en línea, promedio de una aplicación especial para ese efecto.

Informó que la idea es armonizar el sistema rápido con el que ya opera a nivel federal.

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A juicio del regidor, este trámite permitiría que San Luis Potosí sea una ciudad pionera en los trámites bajo esta modalidad de aplicación, para la apertura de empresas.

Por ahora funciona un sistema de ventanilla única, pero opera directamente de manera presencial, con independencia de que ya hay algunos trámites que se realizan en línea. La aplicación permitiría armonizar el sistema, de manera que las empresas y los negocios inicien operaciones cumpliendo con todos los requisitos.