logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez

La Guardia Civil de Soledad fue acusada de agresiones durante un operativo

Por Pulso Online

Julio 30, 2026 11:03 a.m.
A
Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Benjamín Pérez Álvarez, informó que el Gobierno Municipal colaborará plenamente con la investigación iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), poniendo a disposición los informes, videos y demás elementos de prueba que documentan el operativo realizado el pasado 28 de julio en la colonia La Virgen.

      Precisó que la intervención de la Guardia Civil Municipal se originó tras detectar a un individuo conduciendo una motocicleta con reporte vigente de robo, quien al intentar evadir su detención emprendió la huida y presuntamente apuntó con un arma de fuego artesanal a los oficiales antes de ingresar a un domicilio para tratar de ocultarse.

      En el operativo fueron asegurados la motocicleta, un arma hechiza calibre .22 y 25 cartuchos útiles, quedando el detenido a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      Pérez Álvarez señaló que el video difundido en redes sociales muestra únicamente una parte de la intervención policial y omite los hechos que dieron origen al operativo, por lo que confió en que la CEDH realizará una valoración objetiva con base en la totalidad de las evidencias y el contexto completo de la actuación de los elementos municipales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, reiteró el respeto del Ayuntamiento hacia la CEDH y expresó la confianza de que las investigaciones permitirán esclarecer lo ocurrido, privilegiando los hechos plenamente documentados sobre interpretaciones derivadas de imágenes parciales difundidas en redes sociales.

      LEA TAMBIÉN

      Denuncian agresión de policías de Soledad

      Las imágenes captadas dan cuenta de un ingreso violento en una vivienda

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez
      Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez

      Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez

      SLP

      Pulso Online

      La Guardia Civil de Soledad fue acusada de agresiones durante un operativo

      Video | En encerrona, Congreso deroga Ley Serrano
      Video | En encerrona, Congreso deroga Ley Serrano

      Video | En encerrona, Congreso deroga "Ley Serrano"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Adelantaron la sesión para evitar manifestaciones y cuestionamientos de la prensa

      Niegan adhesión de Servidores de la Nación al PVEM
      Niegan adhesión de Servidores de la Nación al PVEM

      Niegan adhesión de Servidores de la Nación al PVEM

      SLP

      Rubén Pacheco

      Mantienen compromiso de neutralidad y legalidad en sus funciones, señala la Delegación del Bienestar

      La Huasteca llegará a 40 grados este jueves; prevén lluvias
      La Huasteca llegará a 40 grados este jueves; prevén lluvias

      La Huasteca llegará a 40 grados este jueves; prevén lluvias

      SLP

      Redacción

      Mientras el calor se intensifica en el estado, Protección Civil mantiene el llamado a tomar precauciones