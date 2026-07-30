Se colabora con CEDH en investigación a policías: Pérez Álvarez

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El secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Benjamín Pérez Álvarez, informó que el Gobierno Municipal colaborará plenamente con la investigación iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), poniendo a disposición los informes, videos y demás elementos de prueba que documentan el operativo realizado el pasado 28 de julio en la colonia La Virgen.

Precisó que la intervención de la Guardia Civil Municipal se originó tras detectar a un individuo conduciendo una motocicleta con reporte vigente de robo, quien al intentar evadir su detención emprendió la huida y presuntamente apuntó con un arma de fuego artesanal a los oficiales antes de ingresar a un domicilio para tratar de ocultarse.

En el operativo fueron asegurados la motocicleta, un arma hechiza calibre .22 y 25 cartuchos útiles, quedando el detenido a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Pérez Álvarez señaló que el video difundido en redes sociales muestra únicamente una parte de la intervención policial y omite los hechos que dieron origen al operativo, por lo que confió en que la CEDH realizará una valoración objetiva con base en la totalidad de las evidencias y el contexto completo de la actuación de los elementos municipales.

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Finalmente, reiteró el respeto del Ayuntamiento hacia la CEDH y expresó la confianza de que las investigaciones permitirán esclarecer lo ocurrido, privilegiando los hechos plenamente documentados sobre interpretaciones derivadas de imágenes parciales difundidas en redes sociales.