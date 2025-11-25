logo pulso
Acerca del Rich, esperan resolutivos contra funcionarios estatales

Padres de familias recibieron notificación de la CGE, y documentación

Por Martín Rodríguez

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Acerca del Rich, esperan resolutivos contra funcionarios estatales

Padres de familia de las víctimas del Rich, recibieron una notificación de la Contraloría General del Estado (CGE), para que recojan la documentación que da cuenta de las sanciones a funcionarios estatales vinculados a la investigación por el accidente del 7 de junio de 2024 que costó la vida a dos jóvenes e hirió a otros 12. 

Precisan que tal vez, se haya valorado que cometieron faltas no graves, porque el asunto nunca fue a parar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Para el caso de los funcionarios estatales, dijeron no tener noticia de que ya hay resolutivos que pudieran desembocar en inhabilitaciones y esa es una buena señal, en el sentido de que, el caso se venía concentrando únicamente en los ahora detenidos, pero falta mucho trabajo con hacer por lo que se refiere a servidores públicos. 

Explicaron que están de acuerdo en el sentido de las resoluciones para sancionar a los servidores públicos, porque finalmente es un eslabón que había tardado mucho en resolverse. 

Por lo pronto, advirtieron que estarán pendientes de la naturaleza de los resolutivos, porque finalmente a los servidores públicos estatales, no se les había tocado con el proceso de investigación, con independencia de que a nivel municipal ya había funcionarios.

