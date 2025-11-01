Activan operativo de vigilancia en cementerios

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, anunció un operativo especial de vigilancia y control vial en los principales panteones de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la accesibilidad de los visitantes durante los días 1 y 2 de noviembre.

El dispositivo se aplicará en los cementerios del Saucito, Valle de los Cedros, Españita y Milpillas, además de los ubicados en las delegaciones La Pila y Bocas.

En total participarán 250 elementos de la Policía Vial, la Guardia Municipal, Protección Civil y la Dirección de Tecnologías, esta última a cargo del monitoreo mediante el sistema de videovigilancia del C4 Municipal. La dependencia informó que el Panteón del Saucito permanecerá abierto las 24 horas durante ambos días, debido a que es el más concurrido por la ciudadanía. Para facilitar el acceso y la instalación de comercio semifijo autorizado, se realizarán cierres viales a partir de las 23:00 horas del viernes 31 de octubre. Las restricciones comprenderán los carriles norte a sur de la avenida Fray Diego de la Magdalena, entre López Hermosa y Vasco de Quiroga, así como este último tramo desde calle 2 hasta la misma avenida. En ese punto se habilitará doble sentido en los carriles de sur a norte. En el caso del panteón Españita, también se contemplan cierres en la vialidad de Prolongación Constitución, en el tramo que va de Camino Antiguo a Españita hasta la calle Galileo. Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas y respetar las indicaciones del personal operativo para evitar congestionamientos.

La SSPC precisó que los días viernes 31 de octubre y lunes 3 de noviembre no habrá instalación de comercio semifijo, aunque se prevé una afluencia constante de visitantes. Por ello, se mantendrán dispositivos de tránsito para agilizar la circulación y garantizar el paso seguro de peatones en las inmediaciones de los panteones.

