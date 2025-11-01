logo pulso
Obtiene René Ortiz el tercer lugar en maratón

Por Carmen Hernández

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- El atleta René Eduardo Ortiz Morales obtuvo el tercer lugar en el maratón internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde participaron atletas de gran renombre pero el rioverdense logró destacar y obtener el tercer lugar.

En días pasados se llevó a cabo el medio maratón y maratón donde estuvieron participando más de mil competidores de diversos países. 

El evento atleta hizo un tiempo de 2 horas, 19 minutos con 18 segundos, obteniendo el tercer lugar. 

Reconoce que fue una carrera muy desgastante los primeros 27 kilómetros, pues iba en punta con dos kenianos, uno apretó el ritmo, no pudo aguantarlo, en el kilómetro 31 rebasó a un atleta de Guanajuato y en el kilómetro 36 a uno de Guerrero.

Sin embargo, en los dos últimos kilómetros sacó fuerzas y obtuvo la tercera posición.  

Dijo que estuvo dos minutos más lento que el año pasado, “esta competencia sí la sufrí”, reconoció. 

