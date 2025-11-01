Panteones esperan miles de visitantes

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que se prevé un incremento del 20 por ciento en el número de visitantes a los panteones municipales durante las festividades del Día de Muertos, especialmente en el Panteón del Saucito, donde el año pasado se recibieron cerca de 100 mil personas.

El funcionario explicó que el acceso al panteón permanecerá abierto de forma continua desde la noche del 31 de octubre, alrededor de las 9:30, hasta las 5:30 de la tarde del lunes 3 de noviembre, con el objetivo de facilitar la visita de las familias y permitir una convivencia segura y ordenada.

“Tenemos que ir cambiando también el tema de los cementerios, que se vea un ambiente más familiar, mucho más de convivio, y que podamos ir disfrutando también con quienes ya no están con nosotros”, señaló.

Asimismo, se entregarán 2 mil 500 piezas de pan el 1 de noviembre y 2 mil veladoras el día 2 para que los visitantes puedan ofrendar a sus familiares. También se distribuirán flores desde el 31 de octubre, en apego a las costumbres de la fecha.

Finalmente, Azuara destacó que se ha pedido a los comerciantes de la zona estar mejor preparados para la alta afluencia esperada, luego de que el año pasado la demanda superó la oferta de flores, velas y otros artículos tradicionales.

La Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital implementó vigilancia al exterior de los panteones Saucito y Valle de los Cedros en la zona norte. Desde la etapa de visita se estará habilitando carril de ascenso y descenso frente a los cementerios, así como brindado seguridad vial para paso de peatones.