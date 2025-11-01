logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

ARIANA G EN ‘AMERICAN HORROR STORY’

Por EFE

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
ARIANA G EN ‘AMERICAN HORROR STORY’

Ariana Grande sigue adelante con su faceta como actriz y se suma al elenco de la decimotercera temporada de ‘American Horror Story’, de Ryan Murphy y Brad Falchuk, informó este viernes la casa productora de Murphy en Instagram.

En esta temporada, la protagonista de ‘Wicked’ compartirá escena con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Con ‘American Horror Story’, Grande vuelve a trabajar con Murphy, con quien ya había colaborado en 2015 cuando protagonizó ‘Scream Queens’, serie en la que también participaron Roberts y Lourd.

Por su parte Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters ya habían formado parte del universo de ‘American Horror Story’. Aunque aun no se tienen detalles de la trama de la nueva temporada de esta serie antológica de terror, algunos de los seguidores del director ya especulan con la posibilidad de que retome historias de entregas anteriores.

Ganadora de dos premios Emmy, ‘American Horror Story’ se estrenó por primera vez en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico. 

SLP

EFE

CANCELA CONCIERTOS

SLP

El Universal

EL CANTANTE SUSPENDE POR CUARTA OCASIÓN LOS CONCIERTOS QUE TENÍA PROGRAMADOS EN NUESTRO PAÍS; OCESA REVELÓ QUE SE DEBE UN CUADRO DE “AGOTAMIENTO EXTREMO”

María José Cuevas comparte la experiencia de 'Debo, puedo y quiero' sobre Juan Gabriel

SLP

AP

La directora María José Cuevas nos sumerge en el mundo de Juan Gabriel a través de su documental

Fallece Maria Riva, hija de Marlene Dietrich a los 100 años

SLP

El Universal

La actriz Maria Riva, hija de Marlene Dietrich, fallece a los 100 años dejando un legado en la industria del entretenimiento.