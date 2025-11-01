Estudiantes de Escuela de Danza bloquean el Centro Histórico

Por insuficiencia de docentes, falta de mantenimiento a las instalaciones y de reconocimiento de licenciaturas, estudiantes de la Escuela Estatal de Danza se manifestaron este viernes por la tarde en el Centro Histórico capitalino.

Los estudiantes inconformes colocaron cartulinas para demandar al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) dejar de denigrar el trabajo de los profesores, a quienes no les otorga el reconocimiento debido como catedráticos de educación superior.

Además de aclarar que el movimiento está ajeno a tintes políticos y sin señalamientos directos contra ningún directivo, relataron que han sufrido lesiones graves por las inadecuadas condiciones de duelas, al grado que algunas les brotan clavos.

Denunciaron que el subsistema educativo los obliga a realizar show privados, cuyo financiamiento es cubierto por ellos mismos y en el peor de los casos, no reciben reconocimiento alguno.

“No somos un show”, “El SEER se adorna con nuestro trabajo”, “La Escuela Estatal de Danza no es un trofeo político”, reclamaron mientras bloqueaban la calle Constitución e intersección con Manuel José Othón.

Posterior a impedir la movilidad de los automóviles, los artistas protestaron al realizar diversos performances mientras algunos conductores sonaban sus cláxones para mostrar su molestia por el tráfico vehicular generado.