logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alista SSPC operativo por el Buen Fin

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Alista SSPC operativo por el Buen Fin

Se realizará un operativo coordinado con los municipios y la Federación, en aras de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo del Buen Fin, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Hasta el momento, 3 mil comercios potosinos se han sumado a la decimoquinta edición del Buen Fin, para aplicar descuentos del 13 al 18 de noviembre, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco- Servytur).

El mando policiaco exteriorizó que habrá recorridos de vigilancia permanente en plazas comerciales, bancos, cajeros en la vía pública, mercados y en todo establecimiento con afluencia continua de consumidores. 

Refirió que, en el dispositivo también participarán instituciones de auxilio y socorro como Cruz Roja Mexicana, las direcciones municipales de Protección Municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Como son operativos que se han realizado en años anteriores, pues retomamos algunas actuaciones que han estado muy bien, sobre todo, la parte de la coordinación, tanto para estos operativos de Xantolo en tu Ciudad y fieles difuntos”, remató.  

Derivado de alta afluencia de compradores en las zonas comerciales, se presume la presencia de las y los llamados farderos, dedicados a sustraer objetos, prendas y artículos de tiendas departamentales. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se alistan para los 48 frentes fríos
Se alistan para los 48 frentes fríos

Se alistan para los 48 frentes fríos

SLP

Flor Martínez

Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones
Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones

Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones

SLP

Flor Martínez

Panteones de Soledad recibirán a 5 mil visitantes
Panteones de Soledad recibirán a 5 mil visitantes

Panteones de Soledad recibirán a 5 mil visitantes

SLP

Flor Martínez

Hay algunos deudos que comenzaron a llegar a las tumbas desde el pasado 30 de octubre

Estudiantes de Escuela de Danza bloquean el Centro Histórico
Estudiantes de Escuela de Danza bloquean el Centro Histórico

Estudiantes de Escuela de Danza bloquean el Centro Histórico

SLP

Rubén Pacheco