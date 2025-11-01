Alista SSPC operativo por el Buen Fin

Se realizará un operativo coordinado con los municipios y la Federación, en aras de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo del Buen Fin, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Hasta el momento, 3 mil comercios potosinos se han sumado a la decimoquinta edición del Buen Fin, para aplicar descuentos del 13 al 18 de noviembre, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco- Servytur).

El mando policiaco exteriorizó que habrá recorridos de vigilancia permanente en plazas comerciales, bancos, cajeros en la vía pública, mercados y en todo establecimiento con afluencia continua de consumidores.

Refirió que, en el dispositivo también participarán instituciones de auxilio y socorro como Cruz Roja Mexicana, las direcciones municipales de Protección Municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

“Como son operativos que se han realizado en años anteriores, pues retomamos algunas actuaciones que han estado muy bien, sobre todo, la parte de la coordinación, tanto para estos operativos de Xantolo en tu Ciudad y fieles difuntos”, remató.

Derivado de alta afluencia de compradores en las zonas comerciales, se presume la presencia de las y los llamados farderos, dedicados a sustraer objetos, prendas y artículos de tiendas departamentales.