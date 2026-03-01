Activan operativo vial por carrera atlética en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina, informó que la mañana de este domingo se implementó un dispositivo de Policía Vial con motivo de la carrera atlética "Corro, vuelo, me divierto".

La salida y meta se ubican en la intersección de avenida Himno Nacional y calle Naranjos, por lo que se mantienen cierres parciales en Himno Nacional, Valentín Gama, Venustiano Carranza y Naranjos.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y atender las indicaciones de los oficiales para evitar contratiempos.

