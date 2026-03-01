logo pulso
Activan operativo vial por carrera atlética en la capital

La SSPC activó operativo por la carrera "Corro, vuelo, me divierto".

Por Redacción

Marzo 01, 2026 10:07 a.m.
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina, informó que la mañana de este domingo se implementó un dispositivo de Policía Vial con motivo de la carrera atlética "Corro, vuelo, me divierto".

La salida y meta se ubican en la intersección de avenida Himno Nacional y calle Naranjos, por lo que se mantienen cierres parciales en Himno Nacional, Valentín Gama, Venustiano Carranza y Naranjos.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y atender las indicaciones de los oficiales para evitar contratiempos.

SLP

Redacción

La SSPC activó operativo por la carrera "Corro, vuelo, me divierto".

